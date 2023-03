Parque Dom Aloísio Lorscheider reúne famílias e histórias de afeto neste domingo, 5

Som de crianças rindo, barulho de rodas de skate e a agitação frenética de uma partida de futebol. Essas sensações se misturam a muitas outras no Parque Dom Aloísio Lorscheider, situado no bairro Itaperi, em Fortaleza. Prestes a completar um ano, o equipamento foi procurado, neste domingo, 5, por dezenas de famílias e garantiu a diversão de crianças e de jovens, assim como o fortalecimento de vínculos.

O parque foi inaugurado em março do ano passado, onde antes funcionava o antigo Presídio Professor Olavo Oliveira (IPPOO). No lugar do prédio, agora há cores vivas e um local que oferece aos frequentadores pista de skate, quadra de futsal, campo de futebol, local com brinquedos, espaço para jogo de vôlei e ainda diversas opções de alimentação.

A ideia do equipamento multiuso agradou moradores da comunidade, como Pedro Henrique, de 29 anos. O empreendedor criou o costume de levar a filha de três anos para brincar no local e vez ou outra também permite se divertir, entrando na brincadeira com a pequena, que é só sorrisos ao lado do pai.

“Foi a melhor coisa que fizeram essa pracinha aqui, pra quem gosta de esporte, principalmente pra criançada", destaca o morador, que manteve a tradição e esteve no espaço neste domingo. Ele também frisa que o parque revitalizou o ambiente, dando uma nova cara ao lugar e à própria comunidade.

Durante seu primeiro ano, o espaço de lazer também fortaleceu o vínculo entre Francisco das Chagas, 45, e seu filho Fernando, de 9 anos. Isso porque o mais velho criou o hábito, e o compromisso, de levar a criança ao parque todas as tardes para jogar bola na areninha que funciona dentro do equipamento.

Enquanto esperam o jogo de futebol dos adultos ser encerrado, pai e filho sentam na grama e conversam, alheios ao redor. Um momento que talvez passe despercebido aos demais frequentadores, mas que certamente ficará marcado neles. "Ficou muito legal (...) Fortaleceu muito a (nossa) relação”, diz Chagas.

Sentada próxima a Francisco, em outro espaço de grama, estava Evileuza Dias, 42. A costureira mora em um bairro próximo e foi a primeira vez ao parque neste domingo, com o objetivo de levar o filho, de 15 anos, para andar de skate. “Ele sempre via (a pista) e ele inventou essa história de skate e sempre me pedia pra vir aqui e eu sempre adiando, adiando. Ai eu trouxe, mas tô amando,” conta.

Ela levou ainda a filha, de 13 anos, para acompanhar o mais velho. Enquanto as duas conversavam, o adolescente vez ou outra parava as manobras e deixava os novos colegas de lado só para dar uma atenção especial a sua plateia. Além de ser um espaço multiuso, nesse primeiro ano de existência o equipamento também se mostra como potencializador de múltiplas histórias de afeto.

Espaço é oportunidade de renda

Desde que foi inaugurado, o parque possibilitou ainda que moradores e pessoas de bairros vizinhos conquistassem uma renda extra. No local é possível ver vários lugares que vendem comida ou que possibilitam serviços como alugueis de brinquedos, a maioria abrindo pela tarde ou noite.

Ane Karine, 23, montou no espaço um posto para aluguel de veículos infantis, que funciona lá há cerca de um ano. “Mudou em bastante coisa, melhorou bastante em questão financeira pra gente e pra maioria do povo daqui eu acho”, diz a jovem, sobre a chegada do parque no bairro.

Já para Maria Leitão, 61, este domingo foi o segundo dia de trabalho no espaço. Acompanhada do marido, ela chegou no local já no fim da tarde em uma bicicleta e carregando sacolas com roupa, que pretendia vender no parque. Com um sorriso, ela garante que o primeiro dia de vendas foi bom e, enquanto aguarda o melhor momento para começar o trabalho, seus olhos são fisgados pelo movimento.

“Eu achei muito melhor o lazer, que as crianças brincam, tem uma diversão boa pras crianças, que de primeiro não tinha”, pontua a simpática senhora, que é moradora de um bairro próximo dali.



