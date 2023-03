Homem é espancado por diversos torcedores perto do Castelão; vídeo

Um homem, torcedor do Fortaleza, foi espancado por vários torcedores também do Fortaleza nas proximidades da Arena Castelão na tarde deste domingo, 5, horas antes do Clássico-Rei válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste. As agressões foram registradas em vídeo por uma pessoa que estava no local.

As imagens mostram dezenas de torcedores do Fortaleza em uma das ruas que dá acesso ao estádio. Alguns deles agridem a vítima. Mesmo caído ao chão, ele recebe mais agressões. Em seguida, tem início uma correria. Um outro vídeo mostra o homem já ensanguentado, amparado por algumas pessoas.

Vídeo da agressão dos torcedores

O que diz a PM sobre o caso de agressão contra torcedor

Em nota, a PM informou que dispersou a briga, mas que não houve presos. Equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) e Força Tática atuam na região.

Outra cena de violência antes do Clássico Rei

Um outro homem já havia sido agredido em um confronto entre torcidas registrado no bairro Papicu, também nesta tarde. Um vídeo também flagrou as agressões, ocorridas na Travessa Paris. O espancamento, praticado por vários homens, só para quando policiais militares chegam ao local.

