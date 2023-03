Vacina bivalente contra Covid: com mais de 18 mil doses aplicadas, Fortaleza segue pra segunda fase

Fortaleza iniciará, nesta terça-feira, 7, a segunda fase de vacinação bivalente contra a Covid-19, quando serão contempladas pessoas entre 60 e 69 anos. Na primeira fase da imunização bivalente, entre 27 de fevereiro e 5 de março, 18.145 doses foram aplicadas no grupo da primeira fase da campanha. A vacinação ocorre nos 117 postos de saúde de Fortaleza. Ao total, a Capital recebeu 62.730 doses do imunizante para as duas etapas.

No posto de saúde Miriam Porto Mota, nesta segunda-feira, 6, localizado no bairro Dionísio Torres, a movimentação era tranquila por volta das 11h da manhã.

"Foi muito rápido. Não tinha quase ninguém na fila e o atendimento foi muito bom", conta a aposentada Moema Oliveira, 60, que recebeu o imunizante por fazer parte de um dos grupos contemplados na primeira fase de vacinação, os imunossuprimidos. A atual etapa ainda abrange os idosos a partir de 70 anos de idade, fortalezenses acima de 12 anos que vivem em instituições de longa permanência e os trabalhadores destes locais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A aposentada destaca a alegria de aumentar a sua proteção contra o vírus. "Eu só sinto alívio e segurança. Sempre tive muito medo de pegar Covid, nunca perdi as minhas datas de vacinação", conta Moema, que foi atendida em menos de dez minutos.

Inicialmente, a cidade de Fortaleza foi contemplada com 26.800 doses do novo imunizante. Ao todo, 117 postos da Capital estão abertos de 7h30min às 18h30min. De acordo com o secretário da Saúde de Fortaleza, João Borges, a meta é que 170 mil pessoas sejam vacinadas com a bivalente nesta primeira etapa.

O advogado Jair Moreira, que completará 70 anos em 2023, foi mais um que aproveitou a manhã desta segunda para ser imunizado. "A vacina é essencial para tudo, desde crianças, nós aprendemos isso". Moreira diz não entender a resistência de algumas pessoas em relação à vacina. "Eu esperava encontrar mais gente, torço para que as pessoas se conscientizem e venham logo, o atendimento é super eficiente".

No posto de saúde Miriam Porto Mota, a maior movimentação acontece nas primeiras horas do dia e no fim da tarde. O horário mais indicado para quem busca um rápido atendimento é entre 11h e 13h, onde a procura por imunizantes costuma ser menor.

Vacinação no Ceará

Na última segunda-feira, 27, a secretária estadual da saúde, Tânia Mara Coelho, informou que a vacinação teve início de forma simultânea em todos os 184 municípios do Estado. O Ceará recebeu 259.200 doses dos imunizantes bivalentes. Para esta primeira fase, a meta da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) visa aplicar 729.400 doses.

Sobre o assunto Parque Dom Aloísio Lorscheider reúne famílias e histórias de afeto neste domingo, 5

Mulher é presa no Aeroporto de Fortaleza por transportar 4 kg de cocaína

Dia Mundial da Obesidade: evento incentiva prática de atividades físicas como parte do tratamento

Tags