Preso suspeito de atirar contra PM e feri-lo de raspão na comunidade da Rosalina

Repórter do caderno de Cidades

Homem foi preso ainda em estado de flagrante por policiais da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) prendeu neste sábado, 4, um homem suspeito de atirar e ferir de raspão um policial militar de serviço, na sexta-feira, 3, na comunidade da Rosalina, localizada no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. Ele foi preso ainda em estado de flagrante.

A prisão foi realizada pela 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), especializada em crimes cometidos contra agentes de segurança, que teve apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP) do DHPP.

O POVO solicitou à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) mais informações sobre a prisão, incluindo o nome do suspeito. A matéria será atualizada assim que a resposta for recebida.



Ainda na sexta, duas pessoas haviam sido capturadas durante as diligências realizadas na comunidade para localizar suspeitos de atirar contra o PM.

Com Cícero Kevyn Gomes de Sousa, de 18 anos, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Ao lado dele, um adolescente foi apreendido.

Por ser réu primário, ter residência fixa e ter sido autuado por um crime que tem entre dois a quatro anos de pena, Cícero Kevyn teve concedida liberdade provisória em audiência de custódia realizada neste sábado, 4. Entre as medidas cautelares que terá de cumprir, está a proibição de estar na rua entre 22 e 6 horas.

