Ônibus pega fogo e causa incêndio em garagem no Genibaú

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), não houve vitimas

Um ônibus pegou fogo e causou um incêndio dentro de uma garagem localizada no bairro Genibaú, em Fortaleza, no início da noite desta sexta-feira, 3. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), não houve vítimas.

Conforme órgão, o veículo sofreu provavelmente um curto-circuito e começou a pegar fogo. As chamas rapidamente se espalharam e chegaram a atingir outro ônibus que estava no local, além de quase alcançar uma residência que fica vizinha ao estabelecimento.

Incêndio em garagem no Genibaú (Foto: CBMCE)



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Bombeiros foram acionados por volta das 18h30min e usaram três litros de água para conter as chamas. Os dois ônibus atingidos não tiveram perca total.

Veículos guardados na garagem são utilizados para transportar materiais como pás, enxadas e foices. Ninguém ficou ferido durante o incêndio.

Sobre o assunto Chuvas em Fortaleza: dois desabamentos e duas possibilidades de riscos são registrados

Curto em subestação causa oscilação e queda de energia em Fortaleza

PM é baleado na comunidade da Rosalina, em Fortaleza

Tags