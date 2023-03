Curto em subestação causa oscilação e queda de energia em Fortaleza

A manhã desta sexta-feira,3, foi de muito transtorno para os moradores de Fortaleza e Região Metropolitana. Além dos problemas de alagamentos, uma série de relatos de oscilação e queda de energia elétrica foram recebidas pelo O POVO. A Enel informou que a situação foi causada por um curto em equipamentos de uma substação no bairro Papicu. A situação também afetou a subestação do Mucuripe e comprometeu o fornecimento de energia de alguns clientes da região.

Síndicos de apartamentos no Cocó e Cidade 2000 solicitaram aos moradores que evitassem fazer o uso de elevadores, pois há registros de problemas técnicos relacionados a essas quedas de energia. O relato do profissional era de que as empresas de manutenção de elevadores estavam sobrecarregadas com os chamados. Há relatos de oscilação também nos bairros Vicente Pinzon e Barra do Ceará.

"A empresa esclarece que de imediato iniciou manobras na rede e encaminhou técnicos para o local. A distribuidora esclarece ainda que o fornecimento já foi completamente normalizado" aponta a Enel.

