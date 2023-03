Chuvas em Fortaleza: dois desabamentos e duas possibilidades de riscos são registrados

Imediações do Centro são principais alvos de ocorrências nas últimas 12 horas. Aldeota e Floresta sofrem com riscos eminentes

Novas quatro ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Fortaleza desde a noite desta quinta-feira, 2, até às 13 horas desta sexta, 3. Duas delas foram causadas por desabamentos nos bairros Moura Brasil e outra no Centro da cidade.

No Moura Brasil, a equipe da Ciops interditou o imóvel e averiguou que não houveram vítimas.

No entanto, na ocasião, um homem de 67 anos estava no local e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros (CBMCE). Ao aparentar estar com hematomas leves, ele recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi acolhido por familiares.

Para controlar o tráfego viário, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) havia bloqueado, parcialmente, uma das faixas que dão acesso à rua Padre Mororó até às 11 horas.



Por volta das 10h20min, equipes da Enel estiveram no local para interromper o fornecimento de energia elétrica e evitar acidentes.



Já no Centro, o desabamento foi em uma casa abandonada e sem moradores. A edificação também foi interditada.

Pontos de risco

Os bairros Aldeota e Floresta são outros dois pólos de alto risco de desabamento. Nestes casos, a Defesa Civil de Fortaleza deve ser acionada via Ciops, por meio do telefone 190.



