Casa de idoso desaba no bairro Moura Brasil em Fortaleza; vítima teve ferimentos leves

Um imóvel residencial desabou parcialmente na rua Padre Mororó, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. A ocorrência foi registrada por volta das 9 horas desta sexta-feira, 3.

No momento do desabamento apenas um homem de 67 anos estava na casa. Com ferimentos leves, ele foi retirado dos escombros e atendido no local.

"Ao chegar, o idoso estava na sala da casa. De início ele não quis sair do local, mas conseguimos fazer o resgate", explica o subtenente Acelino Lima, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). "Ele foi socorrido na ambulância e faremos uma avaliação mais específica da estrutura."

Com fio elétricos expostos, o local foi isolado e a Enel foi acionada "para evitar alguma outra situação de complexidade". "As casas neste quarteirão são casas bem antigas e por conta do tempo, de infiltrações, [isso] pode ocasionar essa situação. Mas o serviço técnico é que avaliará as causas", completa o subtenente.

Antônio Lima, dono de oficina localizada ao lado da casa, conta que o desabamento aconteceu pouco depois de ter chegado ao trabalho. "A gente estava lá dentro e ouvimos o estrondo", lembra. "Quando viemos aqui fora, falamos com o dono da casa. Ele disse que estava tudo bem, o que foi maior foi o susto."

"Meu primo me ligou avisando que a casa tinha caído. Vim rápido para ver se ele estava bem. Uma parede quase caiu em cima dele, mas um cano protegeu, e ele conseguiu sair", conta Carlos Henrique Bezerra Filho, que se considera sobrinho do dono da casa.

Por volta das 10h20min, equipes da Enel estiveram no local para interromper o fornecimento de energia elétrica e evitar acidentes.

O desabamento e o socorro não causaram bloqueios no trânsito, mas o tráfego na região ficou mais lento conforme pedestres e motoristas procuravam entender o ocorrido.

Com informações da repórter Alexia Vieira

