Homem é preso em flagrante por tráfico de animais silvestres em Fortaleza

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por tráfico de animais silvestres, na manhã dessa quinta-feira, 2, em Fortaleza. O indivíduo, que já possuía passagens pela Polícia, foi localizado com 33 pássaros, alguns deles de espécies ameaçadas de extinção.

De acordo com os policiais, os animais eram mantidos ilegalmente em cativeiros. Eles foram encaminhados ao Instituto Pró-Silvestre, onde ficarão em quarentena e, após serem avaliados por biólogos, serão devolvidos à natureza.

Entre as espécies resgatadas, estão papa-capins, curió, bigodeiro, trinca-ferro, azulão e bicudos verdadeiros. Veja:

A detenção aconteceu durante uma ação da Polícia nos bairros da Parangaba e Jóquei Clube.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), onde foi autuado em flagrante. O nome dele não foi divulgado pela Polícia.

