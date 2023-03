Fortaleza amanhece com chuvas nesta sexta-feira, 3; veja previsão do tempo

Ceará tem risco de chuvas intensas, com possibilidade de descargas elétricas e ventania. Choveu em mais de 130 municípios desde as 7 horas de quinta-feira

Fortaleza amanheceu sob chuvas nesta sexta-feira, 3. O tempo de maior nebulosidade e precipitações é apontado para todo o Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Dados parciais indicam que choveu em mais de 130 municípios desde as 7 horas de ontem até as 7 horas de hoje. Fortaleza acumulou 47,6 milímetros (mm) no posto pluviométrico do Castelão.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), até as 11h45min, não havia necessidade de bloqueios no trânsito de Fortaleza por conta de alagamento. Apenas dois semáforos, dos 1.068 equipamentos existentes, apresentaram mal funcionamento.

Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados do Estado foram registrados em Beberibe, no Litoral de Fortaleza. Foram observados 155 mm no posto pluviométrico da cidade.

O ranking de maiores chuvas do dia segue com Quixeramobim (155 mm), Cascavel (130 mm), Maranguape (125 mm) e Cascavel (98,8 mm).

As chuvas devem ocorrer devido às áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico, ao sistema de brisa e a efeitos locais, como a combinação de temperatura e umidade e a interação da circulação dos ventos com o relevo.

Nesta sexta-feira, 3, o Ceará tem risco de chuvas intensas. O aviso meteorológico da Funceme indica previsão de fortes precipitações em todas as regiões, com possibilidade de descargas elétricas e ventania durante as chuvas.

Os maiores acumulados são esperados para o Sertão Central e Inhamuns, Jaguaribe e parte do noroeste. Essas áreas estão com classificação de risco médio. Isso significa que a probabilidade de as projeções se confirmarem varia de 41% a 70%.

Previsão do tempo no Ceará

A previsão para Ceará nesta sexta-feira, 3, sábado, 4, e domingo, 5, indica que as chuvas deverão se concentrar sobre o centro-norte do Estado (litoral, Maciço de Baturité, Ibiapaba, norte da Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns). As chuvas podem ter intensidade entre moderada e forte.

Em Fortaleza e na região metropolitana, as precipitações devem ocorrer principalmente durante a madrugada e a manhã.

Sexta (3/3/2023)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Sábado (4/3/2023)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Domingo (5/3/2023)

Céu variando de nublado a parcialmente nublado, com alta possibilidade de chuva isolada em todas as macrorregiões.

Atualizada às 11h50min

