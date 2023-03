Criminosos rendem clientes e funcionários em loja de celulares na Messejana

Um grupo armado invadiu uma loja de aparelhos celulares localizada no bairro Messejana, em Fortaleza. O crime aconteceu na quarta-feira, 1º. Funcionários e clientes foram surpreendidos pelos criminosos. A ação aconteceu por volta das 12h40min.

Imagens das câmeras de segurança flagraram o momento que os funcionários foram rendidos. Um dos homens usava roupa de entregador por aplicativo e capacete, ameaçando as pessoas com a arma em punho.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) esteve no local colhendo indícios, e as imagens das câmeras de segurança devem auxiliar na identificação dos criminosos.

