Juventude Digital abre vagas para cursos gratuitos e bolsistas em Fortaleza

O programa Juventude Digital, da Prefeitura de Fortaleza, abre vagas para nove cursos gratuitos nas áreas de design, programação, games e marketing, e seleciona 100 bolsistas do JD na Prática, voltadas para ex-alunos do projeto. As inscrições acontecem no site do projeto até o próximo domingo, 5 de março.

Com mais de 300 vagas, os cursos que vão acontecer a partir da próxima quarta-feira, 8 de março, são voltados para jovens de 15 a 29 anos e têm carga horária de 24 a 28 horas. Cada aluno pode participar de até dois cursos simultaneamente.

O JD na Prática também tem inscrições abertas para a seleção de 72 bolsistas com remuneração de R$ 250 e 28 voluntários entre os ex-alunos do Juventude Digital. De acordo com o edital da seleção, ara participar, é necessário apresentar um projeto ou ação na área de tecnologia desenvolvido pelo candidato.

Serviço

Inscrições para cursos (até 5 de março): https://jd.fortaleza.ce.gov.br/cursos

Inscrições para bolsas (até 5 de março): https://jd.fortaleza.ce.gov.br/edital/82c94af0-afef-4f65-9e46-66357bd2a6f9

Cursos disponíveis: Iniciando a Carreira na Programação com JAVA; Iniciando a Carreira na Programação com HTML/CSS; Programando com JavaScript: Utilizando React; UX Design: Dos Princípios à Interface; Prototipagem de UX Design; Análise de Dados e Ferramentas Google; Copywriter; Fundamentos de Arte para Jogos e Manutenção de Computadores

