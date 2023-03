Polícia Civil prende homem com material de pornografia infantil em Fortaleza

Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) por posse de conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. A captura em flagrante do suspeito e do material foi efetuada nesta quarta-feira, 1º, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Na operação, um notebook foi confiscado pelos policiais.

Há aproximadamente cinco meses, por meio de um boletim de ocorrência, chegou ao conhecimento de investigadores da Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente que um homem teria induzido adolescentes a produzirem conteúdo de cunho sexual e enviá-los.

As vítimas eram atraídas por meio de conversas em um aplicativo de relacionamento. A partir da identificação do envolvido, foi solicitado um mandado de busca e apreensão para que as investigações seguissem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a ordem em mãos, as investigações foram bem sucedidas e o suspeito foi preso em flagrante por armazenamento de conteúdo pornográfico infanto juvenil. Analisando o material, foi constatado que o conteúdo foi baixado e não produzido por ele.

As investigações seguem com foco em encontrar o conteúdo produzido pelo suspeito. Com a conclusão do caso, ele pode ser indiciado por estupro de vulnerável virtual.



Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente: (85) 3101-2044

Sobre o assunto Pastor é preso por LGBTfobia contra mulheres em Granja

Após quatro meses, nenhum suspeito de duplo homicídio na Praia do Futuro foi preso

Homem é preso em São Paulo suspeito de homicídio cometido Groaíras, interior do Ceará

Tags