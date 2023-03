Homem é preso em Fortaleza ao tentar se hospedar em hotel com documentos falsos

O rapaz de 25 anos foi preso depois de tentar se hospedar em um hotel no bairro Meireles

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) capturou em flagrante um homem de 25 anos, natural de Salvador (Bahia). Ele tentou dar entrada em um hotel no bairro Meireles, em Fortaleza, com uma habilitação digital pertencente a outra pessoa. O flagrante ocorreu nessa terça-feira, 28.

O trabalho foi realizado pela Delegacia de Proteção ao Turismo (Deprotur) com o apoio de equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco). Segundo apurações, o homem foi identificado como Enzo Vitor de Araújo Almeida.

A Deprotur foi acionada pela equipe do estabelecimento. O homem tentou fugir, mas foi capturado.

Na operação, materiais usados em crimes no meio cibernético, como computador, trilha de coleta de dados de cartões de crédito e um aparelho celular, foram confiscados. O jovem é suspeito de aplicar golpes pela internet.

Enzo foi encaminhado à sede da Draco, onde foi autuado em flagrante por crime de Falsificação de Documento Público e Uso de Documento Falso. Ele se encontra à disposição das autoridades.



