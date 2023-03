Curso Popular de Astronomia tem aulas gratuitas em Fortaleza

Aulas serão ministradas nos dias 4, 11 e 18 de março no Planetário Rubens Azevedo, com os temas Sistema Solar, Via Láctea e Céu do Mês

O planetário Rubens Azevedo, no Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, terá novas aulas do Curso Popular de Astronomia com os temas Sistema Solar, Via Láctea e Céu do Mês, que vão acontecer gratuitamente aos sábados 4, 11 e 18 deste mês.



As inscrições para participar das aulas acontecem a partir das 12 horas das quartas-feiras anteriores à data de cada curso por meio dos sites do Planetário Rubens Azevedo e do Centro Dragão do Mar. Todos os minicursos terão duas turmas, cada uma com 50 vagas para pessoas com mais de 12 anos de idade.

Além dos encontros didáticos, com duração aproximada de uma hora, o espaço também realiza exibições lúdicas voltadas para o público infantil, juvenil e adulto com conteúdos relacionados à ciência e astronomia.

Serviço:

Curso Popular de Astronomia

As aulas acontecem de forma gratuita às 14 e 15 horas no planetário Rubens Azevedo. As inscrições serão abertas às 12 horas nas quartas-feiras anteriores aos cursos no site do planetário.

Minicurso "O Sistema Solar”

Data: 04 de março (sábado)

Sinopse: Serão apresentadas as mais modernas e impressionantes imagens dos planetas e dos outros corpos do Sistema Solar, desde as primeiras observações aos modernos conhecimentos desses objetos celestes.



Inscrições: 15/03

Minicurso "O Céu do Mês”

Data: 11 de março (sábado)

Sinopse: A aula explorará o céu visível em Fortaleza nos meses de março e abril, orientando os participantes a identificar as constelações, os planetas visíveis e as diferentes fases da Lua.

Inscrições: 8/03

Minicurso "A Via Láctea”

Data: 18 de março (sábado)

No Planetário Rubens de Azevedo

Sinopse: Os inscritos conhecerão a galáxia que habitamos. Serão abordados alguns conceitos sobre galáxias, apresentando as mais modernas e impressionantes imagens e vídeos em full dome.

Inscrições: 15/03



