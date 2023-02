Justiça manda prender homem que tentou matar ex-mulher após separação, em Fortaleza

Tentativa de feminicídio ocorreu no fim do ano passado e Justiça determinou prisão preventiva do suspeito após pedido da Polícia Civil

Um homem de 34 anos suspeito de tentativa de feminicídio foi preso nesta sexta-feira, 24, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele tentou matar a ex-mulher de 39 anos a facadas no fim do ano passado por não aceitar o término do relacionamento. A Justiça determinou a prisão preventiva do homem após pedido da Polícia Civil.

O mandado foi cumprido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM), unidade especializada responsável pelas investigações do caso. Conforme o inquérito, o casal se separou após a mulher identificar comportamentos agressivos no homem.

Inconformado com o divórcio, ele perseguiu e ameaçou de morte a vítima. Em dezembro do ano passado, tentou assassiná-la a facadas. Após o ataque, o homem ainda mandou mensagens intimidatórias para o filho da vítima para que a mulher reatasse a relação após deixar o hospital.

Foi após estes últimos acontecimentos que a Justiça decretou a prisão do agressor. A Polícia Civil, no entanto, já havia solicitado a medida logo após as primeiras ameaças, mas o Poder Judiciário negou o pedido.

O homem agora segue à disposição da Justiça. A SSPDS não divulga o nome do suspeito para preservar a identidade da vítima.

