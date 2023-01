Motorista de aplicativo é esfaqueado em tentativa de assalto no Centro

Um motorista por aplicativo de 45 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto no Centro de Fortaleza. O caso ocorreu por volta 13h50min dessa quinta-feira, 19, no cruzamento das ruas 24 de Maio com Antônio Pompeu.

Um homem foi preso em flagrante pelo crime: Luiz Pereira da Silva Filho, de 35 anos. Conforme audiência de custódia a qual o suspeito foi submetido nesta sexta-feira, 20, a vítima foi esfaqueada próximo ao pescoço e à clavícula.

A vítima só não teria morrido, diz a decisão da audiência, porque populares fizeram cessar a ação do autuado. Luiz teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pelo juiz Cláudio Augusto Marques de Sales.

"Tal medida se revela ainda mais necessária quando as provas colhidas no auto de prisão em flagrante revelam fortes indícios de que o flagranteado planejou o crime, pois contrataram uma corrida com a vítima (motorista de aplicativo) e ao entrar no veículo anunciou o assalto, fato, que, infelizmente tem se repetido nos últimos dias na cidade de Fortaleza, pois tem aumentado o número de motoristas de aplicativo vítimas de crimes de assalto, inclusive com óbitos, e exige uma ação mais enérgica do judiciário no combate a esse tipo de crime com a adoção de medidas tendentes a desestimular a prática destes crimes", diz a decisão de custódia.

