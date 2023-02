Homem é morto em assalto no Quintino Cunha, em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Latrocínio ocorreu na Rua XX, no início da manhã de hoje. Suspeitos do crime seguem sendo procurados

Um latrocínio foi registrado no início da manhã desta segunda-feira, 6, na Rua XX, localizada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza. A vítima, um homem de 38 anos identificado como Evandro Oliveira Santos, foi baleado e morreu no local.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257-4807



