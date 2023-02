Escola Municipal de Tempo Integral é inaugurada no bairro Presidente Vargas

Nova estrutura recebe alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Esta foi a quinta escola deste modelo entregue pela atual gestão, que projeta finalizar outras 18 até o fim do mandato

Em um dos bairros mais carentes de Fortaleza, a estrutura da nova Escola Municipal de Tempo Integral (ETI) Pastor Florêncio Nunes Neto destoa do restante da região. Entre ruas sem asfaltos e moradias humildes, o equipamento educacional é resultado de um investimento de aproximadamente R$ 10 milhões.

A escola atende desde o início do ano cerca de 450 alunos, do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Com a nova ETI, Fortaleza passa a contabilizar 32, tendo as últimas cinco sido inauguradas pela atual gestão, que promete mais.

"Perceba que é sempre na periferia e onde precisa. já entregamos outras no Barroso e no Vila Velha. Temos oito escolas de tempo integral em construção, oito estão licitando e duas estão em planejamento. Portanto, vamos totalizar 23 escolas de tempo integral", afirma o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), que aponta a Educação como uma das prioridades do seu governo.

Hoje, Fortaleza conta com mais de 243 mil alunos matriculados na rede municipal, divididos em 615 equipamentos educacionais. Segundo Sarto, 66% dos estudantes estão em tempo integral. Na unidade inaugurada no bairro Presidente Vargas, o número de vagas precisou ser ampliado.

"As vagas estão completamente extrapoladas. Eram 420 e já estamos em 450 alunos. É uma escola de padrão conhecido, com quatro andares, com biblioteca, além de laboratório de robótica e informática", destaca o prefeito.

Para a secretária da educação de Fortaleza, Dalila Saldanha, a gestão tem buscado acelerar as políticas de expansão de equipamentos educacionais. Questionada sobre quais serão os próximos passos do poder público no âmbito da Educação, Dalila destaca a ampliação do tempo integral.

"O plano de governo do prefeito Sarto prevê a universalização do 6º ao 9º ano em tempo integral. Queremos, ainda este ano, atingir os 90%, e chegar aos 100% em 2024", explica. Atualmente, o tempo integral atende a 75,9% dos estudantes do 6º ao 9º ano.

Para as crianças de seis meses a três anos, 24 Centros de Educação Infantil (CEI´s) foram inaugurados pela atual gestão, gerando mais de 4 mil vagas na Capital. Nas próximas semanas, um novo CEI deverá ser entregue à população no bairro Henrique Jorge, e marcará a metade da meta do governo, que prevê 50 CEI´s até o fim de 2024.

"Já temos sete Centros de Educação Infantil prontos para iniciar ainda até março, o prefeito já entregou um (este ano). Estamos em uma sequência de matrículas e aprontando os 'finalmentes' da obra", finaliza Dalila.

