Covid-19: Fortaleza inicia aplicação da D3 nas crianças a partir de 6 meses

Crianças entre seis meses e 4 anos de idade começaram a receber a terceira dose (D3) da vacina contra a Covid-19 nos postos de saúde de Fortaleza, nesta quinta-feira, 23. As vacinas oferecidas para esta nova etapa da campanha de vacinação são da marca Pfizer Baby. Apesar disso, as unidades de atendimento seguem aplicando as doses anteriores.

A vacinação infantil contra a Covid-19 — em crianças a partir de 6 meses — iniciou-se em 19 de novembro de 2022. Dessa forma, os pequenos que se vacinaram ainda no início da campanha já possuem o período mínimo para tomar a terceira dose.

Nos postos de saúde, os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão de vacinação e os documentos originais da criança. A ação foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e as vacinas foram enviadas aos municípios pelo Ministério da Saúde (MS).

Antonio, 4, foi uma das crianças que tiveram que adiar a vacinação por conta de uma gripe, na época da primeira dose. "Quando ele melhorou, nós fomos dar a vacina, mas, de repente, não tinha em lugar nenhum. Tinham acabado todas. Procuramos na internet e tinha um posto no Antônio Bezerra, fomos para lá e só tinham dez doses disponíveis”, disse Yara de Souza, mãe da criança.

Ela é uma das mães que levou seu filho para tomar o reforço da vacina nesta quinta-feira, 23, no posto de saúde Irmã Hercília Aragão, no bairro São João do Tauape. Desta vez, eles não tiveram nenhuma dificuldade.

Cristiano Almeida, que também levou o filho, Cristiano Almeida Filho, 3, para o posto de saúde, contou ser um defensor ferrenho dos imunizantes. “Desde que a gente era criança sempre tomamos vacina: BCG, tríplice, varíola, hepatite. Ninguém nunca se preocupou. Só agora que esses pais estão com essa loucura dela causar problemas. Isso é uma neurose criada por pessoas que não tem o mínimo de discernimento.”

Ele citou ainda a eficácia comprovada das vacinas. "A prova é que o número de mortes caiu vertiginosamente após o início da aplicação”, acrescentou.



Yara também pontuou que “a vacinação é importante, e inúmeras pessoas estão deixando de morrer por conta da proteção". "Então, elas precisam ter a consciência de que precisam vacinar o seus filhos para que as crianças não tenham a doença e venham a óbito.”

Quem pode tomar a terceira dose?



As crianças que receberam a segunda dose da Pfizer Baby só podem tomar o reforço após 60 dias. Já para aqueles que tomaram a segunda dose da Corona Vac, a espera deve ser de, no mínimo, 120 dias.

Além disso, as crianças que foram infectadas pelo vírus da Covid-19 só devem receber o imunizante após 30 dias do início dos sintomas ou do resultado positivo em casos assintomáticos. Para aqueles que estiverem com gripe, a vacina pode ser aplicada após 48 horas do desaparecimento dos sintomas.

Confira os locais de Vacinação:

Regional de Saúde I

Casemiro Filho - Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará

Carlos Ribeiro - Rua Jacinto Matos, 944 - Jacarecanga

Regional de Saúde II

Irmã Hercília Aragão - Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape

Rigoberto Romero - Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000

Regional de Saúde III

Anastácio Magalhães - Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo

Meton de Alencar - Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra

Regional de Saúde IV

Antônio Ciríaco de Holanda - Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba

Valdevino Carvalho - R. Guará - Parangaba

Regional de Saúde V

Maciel de Brito - Av. A, s/n - 1ª etapa - Conjunto Ceará

Argeu Herbster - R. Geraldo Barbosa, 1095 - Bom Jardim

Luiza Távora - Travessa São José, 940 - Mondubim

Regional de Saúde VI

Luis Franklin - R. Alexandre Vieira, s/n - Coaçu

César Cals - R. Capitão Aragão, 555 - Alto da Balança

Edilmar Norões - R. H, 319 - Parque Dois Irmãos



