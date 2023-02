Campanha da Fraternidade volta a focar no combate à fome após 38 anos

Depois de 38 anos, o combate à fome voltou a ser tema da Campanha da Fraternidade, promovida pela igreja católica brasileira e criada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O problema já foi abordado pela campanha em 1975 e em 1985, e agora volta a ser prioridade de reflexão para os católicos no período da Quaresma de 2023.

Para o arcebispo da Arquidiocese de Fortaleza, Dom José Tosi Marques, a fome “rompe com a dignidade humana”. “Da parte do Criador, na sua criação não faltam recursos para suas criaturas, os homens é que não aproveitam, não levam para todos aquilo que Deus criou para todos”, afirmou durante o evento de lançamento da campanha nesta quinta-feira, 23.

A problemática abordada na campanha afeta diretamente a vida de pelo menos 2,4 milhões de cearenses, que correspondem a 26,3% da população do Estado. Segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (Penssan), 81,9% das famílias do Ceará sofrem com algum nível de insegurança alimentar.

“Os 60 anos da Campanha da Fraternidade vão dando sensibilidade e visibilidade. Eu creio que neste ano, mesmo tratando de um assunto que já foi tratado em 1975 e 1985, mas das situações concretas de hoje, ele é mais maduro, já toca mais pessoas. Com todas as mídias que antes não tinha, chega a muito mais gente”, disse Dom José.

O lema da campanha, “Dai-lhes vós mesmos de comer”, faz alusão ao momento bíblico em que Jesus Cristo partilha pão e peixes com uma multidão. “O gesto de Jesus mostra a solução”, comentou o arcebispo. Durante a Quaresma, período entre a Quarta-feira de Cinzas e a Páscoa, o objetivo da igreja é sensibilizar a sociedade para enfrentar a fome em níveis pessoais, comunitário-eclesial e sociopolítico.

“Nós temos, sim, um papel importante, mas esse chamado de responsabilidade e compromisso é da sociedade por inteiro, principalmente do poder público”, disse Paulo José Rodrigues Monteiro, integrante da Cáritas Arquidiocesana.

Em 2022, R$ 210 mil foram coletados durante a Campanha da Fraternidade, que teve como tema a educação. Durante o evento foram divulgados projetos que foram contemplados com o valor arrecadado, com foco em povos indígenas, migrantes e refugiados e pessoas em situação de vulnerabilidade.

O arcebispo afirma que os projetos “nascem do povo” a partir da campanha. “A campanha agora é o momento de ver, de ser sensível, tocar as pessoas com fome, refletir sobre isso, rezar sobre isso, e dar a resposta em atos concretos”, disse.

Além dos projetos temáticos, os valores arrecadados na campanha são utilizados pelas pastorais sociais, em animação, divulgação e realização das campanhas, no Grito dos Excluídos, em questões emergenciais e despesas administrativas. Os projetos, que devem passar por critérios como contrapartida, carta de apresentação e prestação de contas, precisam ter como o alvo o combate à exclusão social.

Ainda durante a campanha, as pastorais e paróquias têm autonomia para trabalhar o tema por meio de arrecadação de alimentos, de água, de levantamentos sobre pessoas em vulnerabilidade nas comunidades em que se encontram, promover rodas de conversa e educar os fiéis para a solidariedade permanente.

Veja todos os temas da Campanha da Fraternidade:



1964 - Igreja em renovação - “Lembre-se: você também é Igreja”

1965 - Paróquia em renovação - “Faça de sua paróquia uma comunidade de fé, culto e amor”

1966 - Fraternidade - “Somos responsáveis uns pelos outros”

1967 - Corresponsabilidade - “Somos todos iguais, somos todos irmãos”

1968 - Doação - “Crer com as mãos”

1969 - Fraternidade - “Para o outro, o próximo é você”

1970 - Participação - “Ser cristão é participar”

1971 - Reconciliação - “Reconciliar”

1972 - Serviço e vocação - “Descubra a felicidade de servir”

1973 - Fraternidade e Libertação - “O egoísmo escraviza, o amor liberta”

1974 - Reconstruir a vida - “Onde está teu irmão”

1975 - Fraternidade é Repartir - “Repartir o pão”

1976 - Fraternidade e Comunidade - “Caminhar juntos”

1977 - Fraternidade na Família - “Comece em sua casa”

1978 - Fraternidade no Mundo do Trabalho - “Trabalho e Justiça para todos”

1979 - Por um mundo mais Humano - “Preserve o que é de todos”

1980 - Fraternidade no Mundo das Migrações - “Para onde vais?”

1981 - Saúde e Fraternidade - “Saúde para todos”

1982 - Educação e Fraternidade - “A verdade vos libertará”

1983 - Fraternidade e Violência - “Fraternidade sim, Violência não”

1984 - Fraternidade e Vida - “Para que todos tenham vida”

1985 - Fraternidade e Fome - “Pão para quem tem fome”

1986 - Fraternidade e Terra - “Terra de Deus, Terra de irmãos”

1987 - A Fraternidade e o Menor - “Quem acolhe o menor a mim acolhe”

1988 - A Fraternidade e o Negro - “Ouvi o clamor deste povo”

1989 - A Fraternidade e a Comunicação - “Comunicação para a verdade e a paz”

1990 - A Fraternidade e a Mulher - “Mulher e Homem: imagem de Deus”

1991 - A Fraternidade e o Mundo do Trabalho - “Solidários na dignidade do Trabalho”

1992 - Fraternidade e Juventude - “Juventude - caminho aberto”

1993 - Fraternidade e Moradia - “Onde moras?”

1994 - A Fraternidade e a Família - “A Família, onde vai?”

1995 - A Fraternidade e os Excluídos - “Eras Tu, Senhor!”

1996 - A Fraternidade e a Política - “Justiça e Paz se abraçarão”

1997 - A Fraternidade e os Encarcerados - “Cristo liberta de todas as prisões

1998 - Fraternidade e Educação - “A serviço da Vida e da Esperança”

1999 - A Fraternidade e os Desempregados - “Sem trabalho… Por quê?”

2000 - Dignidade Humana e Paz - “Novo Milênio sem Exclusões"

2001 - Fraternidade e as Drogas - “Vida sim, Drogas não!”

2002 - Fraternidade e Povos Indígenas - “Por uma terra sem males”

2003 - Fraternidade e Pessoas Idosas - “Vida, dignidade e esperança”

2004 - Fraternidade e Água - “Água, fonte de vida”

2005 - Solidariedade e Paz - “Felizes os que promovem a paz”

2006 - Fraternidade e Pessoas com Deficiência - “Levanta-te, vem para o meio” (Mc 3,3)

2007 - Fraternidade e Amazônia - “Vida e missão neste chão”

2008 - Fraternidade e Defesa da Vida - “Escolhe, pois, a vida” (Dt 30,19)

2009 - Fraternidade e Segurança Pública - “A paz é fruto da justiça” (Is 32,17)

2010 - Economia e Vida - “Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro” (Mt 6,24)

2011 - Fraternidade e a Vida no Planeta - “A criação geme em dores de parto” (Rm 8,22)

2012 - Fraternidade e Saúde Pública - “Que a saúde se difunda sobre a Terra” (cf. Eclo 38,8)

2013 - Fraternidade e Juventude - “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8)

2014 - Fraternidade e Tráfico Humano - “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 5,1)

2015 - Fraternidade: Igreja e Sociedade - “Eu vim para servir” (Mc 10,45)

2016 - Casa Comum, nossa responsabilidade - “Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca” (Am 5,24)

2017 - Fraternidade: Biomas brasileiros e defesa da vida - “Cultivar e guardar a criação”

2018 - Fraternidade e Superação da Violência - “Vós sois todos irmãos”

2019 - Fraternidade e Políticas Públicas - “Serás libertado pelo direito e pela justiça”

2020 - Fraternidade e vida: Dom e Compromisso - “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33-34)

2021 - Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor - “Cristo é a nossa paz: do que era dividido, fez uma unidade” (Ef. 2,14)

2022 - Fraternidade e Educação - “Fala com sabedoria, ensina com amor” (Cf Pr 31,26)

2023 - Fraternidade e Fome - “Dai-lhes vós mesmos de comer!”



