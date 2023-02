Acidente entre três carro deixa dois motoristas feridos na CE-401

Dois motoristas ficaram levemente feridos após um acidente que envolveu três veículos no km 01 da rodovia CE0401, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 23.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), um dos carros teria colidido contra um poste de iluminação pública e, em seguida, outros dois veículos colidiram contra ele. A situação do terceiro motorista não foi divulgada.



