Suspeito de planejar roubo em concessionária de Fortaleza se apresenta à Polícia

Inquérito será concluído com indiciamento do suspeito de ser o mentor do roubo e de mais oito pessoas que estão presas

O suspeito de ser o mentor do roubo em concessionária de Fortaleza ocorrido na segunda-feira, 13, no bairro Guararapes, prestou depoimento na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas. O homem foi à unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) acompanhado de um advogado nessa quarta-feira, 15.

O POVO apurou que o inquérito policial será concluído com o indiciamento dele e de mais oito pessoas que estão presas.

Ele prestou depoimento, mas não ficou preso. A identidade do suspeito não foi informada.

O delegado Osmar Berto, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), frisou que o homem mantinha relações comerciais esporádicas com o dono do estabelecimento, no entanto, ele não era sócio do proprietário da loja.

No dia do crime, aproximadamente 20 pessoas foram à revenda de carros em dois veículos e renderam o funcionário exigindo as chaves de todos os veículos.

O grupo fugiu nos automóveis. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança. Posteriormente, oito pessoas foram presas, e todos os carros recuperados.

Os oito presos passaram por audiência de custódia, e as prisões em flagrante foram convertidas em preventiva. Na ação, o Ministério Público do Ceará (MPCE) caracterizou o caso como um "arrastão" pela quantidade de pessoas envolvidas na ação criminosa.

Um dia após o crime, o delegado Osmar Berto concedeu entrevista ao O POVO apontando que, durante o depoimento, os suspeitos relataram que receberiam valores de R$ 200 a 300 para retirar os caros do local.

Parte dos suspeitos possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Todos os oito presos foram autuados por roubo, em razão de a Polícia Civil ter identificado que houve grave ameaça.