Inaugurada a 1ª etapa do complexo de guarderias na orla do Mucuripe em Fortaleza

Principal ponto pesqueiro de Fortaleza, a orla do Mucuripe, na avenida Beira Mar, aos poucos vai ganhando nova aparência. Nesta quinta-feira, 16, foi inaugurado no local a primeira etapa do complexo de guarderias destinado aos profissionais da pesca artesanal da região. Onde antes havia pedras e entulho, agora existem duas cabines comerciais equipadas com acessórios e instrumentos para acolher e dar melhores condições de trabalho a quem encontra no mar sua principal fonte de sustento.

Construído ao lado do Mercado dos Peixes, o complexo abriga 16 estruturas de apoio a pescadores, marchantes e tratadores. O espaço tem piso de concreto e cobertura de madeira de eucalipto, no formato de uma guarita para proteção contra o sol ou chuva. Cada permissionário recebeu uma caixa térmica de 500 litros para armazenagem da mercadoria, além de mesas de inox e armários de alumínio.

O modelo foi elogiado pelo pescador Laurênio de Almeida, 62, um dos 16 profissionais contemplados com a estrutura na primeira etapa. “É muito mais bonito e organizado do que antes. Aqui era cheio de geladeiras velhas, os ratos ficavam debaixo [das geladeiras], tinha baratas, um monte de inseto”, comentou. Para receber a ficha de permissionário, o profissional precisou fazer um cadastro e acompanhar reuniões com a Prefeitura para dar sugestões sobre a obra.

“Esse lugar aqui é sagrado para mim. Desde que eu nasci, trabalho nesta praia. Meu pai me trazia pra cá desde os oito anos de idade. Minha família quase toda é de pescador”, frisou Laurênio, afirmando estar otimista com as vendas no novo espaço. “Vai atrair mais clientes, com certeza. Dá até pra fazer foto aqui”, concluiu o pescador, em tom de bom humor.

O marchante Damião Severino, 67, também formalizado como permissionário, concorda com o colega. Trabalhando há mais de 40 anos no local, ela considera as guarderias um avanço importante para a atividade pesqueira. “Ficou bem mais organizado e limpo. Era uma confusão danada antes, ninguém tinha espaço certo para trabalhar, todo dia mudava”, relembrou.

Presente na cerimônia de inauguração do complexo, o prefeito José Sarto (PDT) fez um paralelo entre a situação pretérita e presente do local. “Aqui era uma área que era muito desestruturada. Nós estamos dando condições de qualidade para o trabalho e mais dignidade a esses profissionais que fazem parte da história da nossa orla”. O gestor ressaltou que a segunda etapa da obra já está em andamento, com previsão de conclusão para maio de 2024.

Na segunda etapa, serão construídas mais 28 guarderias no trecho da orla entre a altura do cruzamento da avenida Beira Mar com a Travessa Bauxita até a base para Passeios de Veleiros. Além das cabines comerciais, as estruturas serão equipadas com caramanchão coberto para manutenção dos barcos, caixotes e pilares em concreto para auxiliar os pescadores na retirada das embarcações do mar.

De acordo com o secretário da Regional 2, Rennys Frota, o projeto contempla todos os pescadores artesanais da região. “Ninguém vai ficar de fora. Quem tira o sustento daqui, vai continuar trabalhando aqui, mas num espaço muito melhor”, afirmou, acrescentando que os profissionais tiveram participação ativa na obra desde a concepção do projeto, dando sugestões e orientando os técnicos da Prefeitura sobre as características históricas da localidade. As duas etapas do complexo estão orçadas em R$ 2,5 milhões.

Colaborou: Alexia Vieira

