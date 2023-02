Ônibus colide e derruba muro que divide Terminal do Siqueira e motel

O muro que divide o Terminal do Siqueira, em Fortaleza, e um motel, caiu nessa quinta-feira, 16. O desabamento aconteceu após um ônibus colidir contra a parede.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano (Etufor), o ônibus fez uma manobra indevida e bateu no muro. A queda do muro criou um acesso do terminal de ônibus ao motel, e os passageiros conseguiam visualizar as entradas dos quartos do motel.

Conforme a Etufor, os reparos serão custeados pela empresa de ônibus envolvida. Não houve registro de feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Inaugurada a 1ª etapa do complexo de guarderias na orla do Mucuripe em Fortaleza

Plano operacional do Carnaval de Fortaleza terá início neste sábado; veja detalhes

Roubo em concessionária de Fortaleza: 8 suspeitos têm prisão convertida em preventiva

Dengue e chikungunya: Fortaleza tem 98 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Tags