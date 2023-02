Plano operacional do Carnaval de Fortaleza terá início neste sábado; veja detalhes

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, na manhã desta quinta-feira, 16, o plano operacional do Carnaval 2023. O planejamento está dividido em cinco vertentes: trânsito, segurança, saúde, fiscalização e limpeza. A operação terá início no próximo sábado, 18, e será finalizada na terça-feira, 21.

Após dois anos sem a realização do Carnaval na Cidade, devido à pandemia de Covid-19, os festejos estarão distribuídos em estruturas montadas no Aterrinho da Praia de Iracema, Benfica, Parque Rachel de Queiroz, Passeio Público, Mercado dos Pinhões, Mocinha e Avenida Domingo Olímpio.



Em coletiva realizada nesta quinta-feira, 16, o titular da Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), Elpídio Nogueira, celebrou a retomada do maior evento cultural público da Capital. De acordo com Nogueira, a expectativa é de que Fortaleza chegue a 80% de ocupação hoteleira durante o período.

Trânsito

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), 200 agentes estarão responsáveis, diariamente, pela organização do trânsito nos setes polos carnavalescos. Do total, cinco pontos contarão com uma operação especial.

A partir de sábado, 18, de 14h à 1h da manhã, o acesso ao Aterrinho da Praia de Iracema estará bloqueado para veículos. A interdição na Av. Beira-Mar compreenderá o trecho entre as ruas Ildefonso Albano e Arariús. A rua João Cordeiro também estará bloqueada entre a Av. Historiador Raimundo Girão e Av. Beira-Mar. Neste trecho, estará proibido estacionar a partir das 7h da manhã.

Outra grande operação acontece na Av. Domingos Olímpio, onde as arquibancadas já estão montadas para o tradicional desfile de Maracatu. A partir das 15h, do próximo sábado, 18, a via estará bloqueada entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. As interdições também se estenderão às vias de acesso, tendo início nas ruas Joaquim Magalhães e Antônio Pompeu. A previsão é de que a operação seja finalizada à 1h.

Para o carnaval da Mocinha, o bloqueio se dará nas ruas João Cordeiro com Tenente Benévolo, Alfredo Prudente com Ten. Benévolo, Deputado Moreira da Rocha com Padre Pita e Pe. Climério com Antônio Augusto. A interdição também será das 14h à 1h da manhã.

Já o Mercado dos Pinhões terá o seu entorno bloqueado. A operação contempla as esquinas das ruas Visconde de Pelotas com Gonçalves Ledo, assim como as ruas Visconde de Pelotas com Nogueira Acioli. Os agentes estarão no local de 14h à meia-noite. Entretanto, estará proibido estacionar nas vias a partir das 8h da manhã.

Por fim, a Praça da Gentilândia, no Benfica, ficará interditada a partir das 10h na rua Waldery Uchoa com a avenida 13 de maio, assim como em três esquinas da rua Paulino Nogueira (rua Marechal Deodoro, rua Santo Antônio e rua João Gentil).

Durante a coletiva de imprensa, o gerente de operação e fiscalização da AMC, Wellington Cartaxo, destacou que o acesso de moradores e hóspedes de hotéis localizados dentro de bloqueios será garantido. O órgão aconselha a apresentação do comprovante de endereço para facilitar o procedimento.

Segurança Pública

A segurança para os quatro dias de festa estará dividida entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza. Por parte do Poder Municipal, serão 696 agentes da Guarda Municipal envolvidos na operação. Ao todo, mais de 140 câmeras de videomonitoramento irão auxiliar o trabalho.

Operação ampla

A divulgação do plano de operação durante o Carnaval 2023 também explicitou que a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) disponibilizará 42 veículos reservas. Os coletivos estarão distribuídos entre o Aterrinho da Praia de Iracema, a Av. Domingo Olímpio e o Terminal da Messejana.

Para o sábado, 1.027 veículos estarão disponíveis. Já para domingo, segunda e terça, a operação será semelhante ao padrão já existente em feriados, com cerca de 507 veículos. No domingo, 19, a tarifa social seguirá válida, com isso, o valor integral da passagem será de R$ 3,30. Para estudantes, a tarifa será de R$ 1,50.

Na limpeza, uma equipe com 125 pessoas estará presente para atender as 40 festividades. Os servidores contarão com 11 veículos para o serviço de limpeza. Varrição e lavagem serão realizadas antes e depois de cada evento. Os foliões ainda contarão com mais 54 lixeiras adicionais.

Para este carnaval, 717 comerciantes estão cadastrados. A fiscalização será realizada por 754 profissionais da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Além da apreensão de estruturas irregulares, os agentes também monitoram a venda de bebidas em garrafas de vidro, de produtos inflamáveis e do uso de cigarros eletrônicos. O uso de paredões de som também será fiscalizado, já que é proibido na Capital.

Por fim, três postos médicos serão instalados em Fortaleza. Os polos do Aterrinho, da Gentilândia e da Domingos Olímpio serão contemplados com as unidades de saúde e contarão com duas ambulância, sendo uma de suporte avançado e uma de suporte básico, cada uma delas contando com 10 profissionais.

Horário dos bloqueios no trânsito

* Polo do Benfica

De 18 a 21/02 - Horário: 08h às 22h - Previsão de bloqueio: a partir das 10h

* Polo Mercado dos Pinhões

De 18 a 21/02 - Horário: 08h à 0h - Previsão de bloqueio: a partir das 14h

* Polo Aterrinho

De 18 a 21/02 - Horário: 07h à 01h - Previsão de bloqueio: a partir das 15h

* Polo Mocinha

De 18 a 21/02 - Horário: 14h às 01h - Previsão de bloqueio: a partir das 14h

* Polo Domingos Olímpio

De 18 a 21/02 - Horário: 14h à 1h - Previsão de bloqueio: a partir das 15h

