Estudante de Medicina veterinária é preso em Fortaleza por posse de animais silvestres

Um estudante de Medicina veterinária foi preso em flagrante por posse de animais silvestres, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na manhã desta terça-feira, 14, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O jovem mantinha duas araras-canindé e quatros cobras em seu quarto.

Entre as cobras estavam uma jiboia, python curtus, uma python molurus e uma snake milke. Elas são oriundas de regiões da Ásia e da África. Veja fotos:





A detenção aconteceu em função da operação "Fauna Livre”, que cumpria mandados de busca e apreensão contra pessoas envolvidas em crimes ambientais.

O jovem foi levado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, onde foi autuado em flagrante por uso de documento falso e por manter animais silvestres em cativeiro (Crime Ambiental).

Já os animais foram encaminhados ao Pró-Silvestre e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (85) 3247 2630



