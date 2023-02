Grupo de jovens ampara pessoas em vulnerabilidade social no bairro Paupina

O trabalho de assistência se concentra na distribuição de cestas básicas e de roupas. Todos os meses, os membros do movimento debatem medidas que precisam ser tomadas em relação à população

O aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade foi uma das consequências mais acentuadas da Covid-19 no bairro Paupina, em Fortaleza. Como forma de mitigar os efeitos da pandemia, alguns moradores desenvolveram o grupo Jocaf (Jovens Contra a Fome), que atua distribuindo cestas básicas e roupas, por exemplo.

Natan Veríssimo, 20, atua como presidente do Jocaf e começou a gravar pessoas em situação de vulnerabilidade em meados de 2020, quando a pandemia se alastrava pela Cidade. Todo o conteúdo capturado foi compartilhado nas redes sociais, e um grande número de moradores o procurou para prestar auxílio na tarefa.

“Começamos a nos reunir em grupos. Doamos cestas básicas e observamos que é preciso criar uma instituição que possa ajudar a população, especialmente os mais jovens, a chegar ao mercado de trabalho”, aponta Veríssimo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao passar dos anos, o intuito do projeto se concentrou em solidificar a distribuição de cestas básicas — atualmente, na casa das 30 por mês — e em lançar bases para a criação de espaços onde a população do bairro possa ter à disposição diferentes serviços, como cursos preparatórios e aluguel de livros.

Todos os meses, os 20 membros do Jocaf realizam uma análise voltada às necessidades da população vulnerável. “Fazemos uma ação voltada às pessoas de rua, distribuímos alimentos para as pessoas que mais necessitam. Temos um cadastramento de prioridade, para que as famílias mais necessitadas possam receber ajuda mais rapidamente”, afirma.

Além da ajuda em relação à alimentação, roupas, fraldas e utensílios também são distribuídos. Outro ponto defendido pelo Jocaf é o estabelecimento de parcerias com professores. O intuito da iniciativa é criar ambiente propício para uma boa preparação dos jovens do bairro para vestibulares.

Jocaf: recepção das famílias



Uma das centenas de beneficiadas do trabalho desenvolvido pela Jocaf, a recicladora Ana Paula, 34, lembra que, antes do auxílio concedido pela organização, dormia em um colchonete com a companheira Nira Ferreira, 48, e o filho de apenas 11 meses.

“O Natan veio nos visitar e conseguiu algumas coisas, como uma cama e um carrinho para a criança. Veio em uma boa hora, porque o João dormia no chão, sem algo que pudesse confortá-lo. O Jocaf é maravilhoso”, afirma Ana.

A recicladora agora recebe uma cesta básica todos os meses, além de leite e outras coisas para o menino. Ana aponta que a organização nunca abandonou a família dela, mesmo nos momentos mais aflitivos da pandemia.

“A organização veio para ajudar as pessoas carentes. Tenho muito a agradecer. Mesmo que tenhamos conseguido muita coisa, o projeto nunca nos abandonou. Muitas pessoas também estão ajudando para que o João tenha um primeiro aniversário”, declara a beneficiária.

Jovens contra a fome (Jocaf)



Para ajudar, entre em contato pelo Instagram @jocaf_oficial

Sobre o assunto ONG destaca papel de imigrantes como trabalhadores de saúde nos EUA

ONG procura peixe-boi visto pela última vez em Jericoacoara

Tags