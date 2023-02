PF cumpre mandado contra suspeito de negociar arquivos de pornografia infantil via Pix

A Polícia Federal deflagrou a operação "Contador de Crianças" na manhã desta quarta-feira, 15, que tem como alvo um homem suspeito de negociar arquivos de pornografia infantil com pagamento via Pix. Um mandado de busca e apreensão está sendo cumprido no bairro Siqueira, em Fortaleza.

O nome da operação remete ao nome de usuário do suspeito na Internet.

Conforme a PF, a investigação teve início no Rio Grande do Sul, em 2021, e apontou indícios de armazenamento e divulgação de arquivos ilícitos, além da comercialização desses arquivos com outras pessoas e pagamento via Pix.

O investigado pode responder por crimes de armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança e adolescente, que podem ter penas de até dez anos de prisão. As investigação segue com a análise do material apreendido.

