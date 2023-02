Programa Fortaleza + Futuro está com 200 vagas disponíveis; veja áreas

A Prefeitura de Fortaleza, em conjunto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), está abrindo inscrições para os cursos profissionalizantes do Programa Fortaleza + Futuro. Ao todo, são 200 vagas disponíveis.

O cardápio de oportunidades é diverso. Moda, gastronomia, saúde, beleza e gestão são áreas que podem ser exploradas pelos interessados. A carga horária varia de 20h/a até 212h/a. Os encontros vão ser realizados nas unidades do Senac Ceará. Moradores de Fortaleza que tenham mais de 16 anos podem participar dos cursos.

De acordo com a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), responsável por tocar o projeto, o mote do Programa Fortaleza + Futuro é incentivar a geração de emprego e renda na capital.

Quem tiver interesse em participar do programa deve apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. As inscrições podem ser feitas por meio de uma plataforma digital e na sede da SDE.



Programa Fortaleza + Futuro

Telefone: 0800 222 3656

WhatsApp: (85) 98403-9559 (não recebe ligações)

Pontos de inscrição presencial

Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDE (rua Tibúrcio Cavalcante, 1233 - Aldeota)

Sine Otávio Bonfim - Avenida Bezerra de Menezes, 459

Sine Parquelândia - Avenida Jovita Feitosa, 1264

Sine Siqueira - Avenida Augusto dos Anjos, 2458

Sine Aldeota - Avenida Santos Dumont, 2500 - Loja 17 (esquina com rua Tibúrcio Cavalcante)

