Homem é preso por perseguição contra ex companheira em Fortaleza

Ele foi preso em flagrante no bairro Vila Peri. A motivação do crime seria a não aceitação do fim do relacionamento

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Vila Peri, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 13. Ele é suspeito de perseguição contra sua ex-companheira portando uma arma de fogo e ameaçar e importunar a vítima em seu local de trabalho.

O homem foi conduzido por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital e teve sua arma confiscada.

De acordo com apurações policiais, a vítima, de 44 anos, sofria perseguição por parte de seu ex-companheiro desde o último sábado, 11, porque ele não aceitou o fim da relação. O homem compareceu ao local de trabalho da moça, com o objetivo de conversar com ela e tentar influenciar os demais colegas de trabalho da vítima.

Com as informações em mãos, a Polícia Militar localizou e capturou o alvo em sua residência. Na hora da abordagem, o suspeito estava com a arma que usou nas perseguições e ameaças. A arma com numeração raspada, cinco munições calibre 38 e o homem foram encaminhados à sede da Delegacia de Defesa da Mulher.

Na unidade da Polícia Civil do Ceará, o homem foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e perseguição. O homem poderá ser indiciado por ameaça, violação de domicílio e injúria. O nome do suspeito não foi divulgado para proteger a identidade da vítima.



