Chefe de grupo criminoso é capturado em condomínio de luxo na Praia do Futuro

Uma ação conjunta, desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), resultou na captura, neste sábado, 11, de um homem suspeito de chefiar uma organização criminosa com atuação na Região Metropolitana da Capital. A prisão aconteceu em um condomínio de luxo na Praia do Futuro, em Fortaleza.



O investigado, identificado como Antônio César Rodrigues Campina, 40, tem uma ficha criminal com crimes de homicídio, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, receptação e crimes de trânsito.

Com César, os policiais civis apreenderam um carro modelo Jeep Renegade, quatro celulares e um notebook, três cartões magnéticos, uma bolsa e anotações.



O investigado foi conduzido à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuado por integrar organização criminosa. Também foi cumprido um mandado de prisão contra ele. As investigações seguem, no intuito de capturar outros integrantes do grupo.



Prisão de chehfe de grupo criminoso: desdobramento



A prisão de César é a continuidade de uma operação integrada, desencadeada a partir de janeiro de 2023.



Em 24 de janeiro de 2023, a PC-CE e Polícia Militar do Ceará (PMCE), em conjunto com a Coin, apreenderam quase 400 quilos de maconha, além de centenas de psicotrópicos no bairro Parangaba. Um homem, que seria o responsável por esse depósito, foi preso.



Já em 27 de janeiro de 2023, a PC-CE apreendeu 148,9 kg de maconha e uma quantidade de cocaína, durante uma ação na cidade de Itaitinga. Além da maconha, uma quantidade de cocaína, um carro e outros objetos foram apreendidos.



As apreensões de janeiro resultaram nas capturas ocorridas nesta sexta-feira, 10, de três alvos investigados por integrar uma organização criminosa atuante na Região Metropolitana.



Com as ações, as equipes policiais capturaram Elielton Rocha da Silva, 30, conhecido como “Sarrabulho”, que já possui várias passagens por homicídios dolosos, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito; Geisson Sales Ferreira, 26, conhecido como “Bigode”; e Narcílio Sales Batista, 23, conhecido como Loló.

