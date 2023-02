Homem é morto e mulher grávida é baleada no Pici; 16kg de drogas são apreendidos

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Suspeitos do assassinato não foram identificados. Vítima sobrevivente foi autuada em flagrante por tráfico de drogas

Um homem foi morto e uma mulher grávida baleada dentro de um carro no começo da noite dessa sexta-feira, 10, no bairro Pici, em Fortaleza. Mais de 16 quilos de maconha e cocaína foram apreendidos dentro do veículos onde o casal foi baleado, e, por isso, a vítima sobrevivente, Vitoria da Silva, de 22 anos, foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. O homem morto, identificado como Djair Moreira Alves, de 25 anos, era companheiro dela.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do assassinato havia sido preso. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que "diligências seguem em andamento com o objetivo de elucidar o caso, bem como identificar e capturar os suspeitos envolvidos nas práticas ilícitas".

Os policiais foram até a casa do casal, onde encontraram drogas, armas e insumos e utensílios comumente utilizados no tráfico de drogas, descreveu o auto de prisão em flagrante de Vitoria da Silva.

A jovem encontra-se internada no Instituto Dr. José Frota (IJF), sob escolta policial. Por conta da gravidez e do seu estado de saúde, a Justiça determinou que, quando ela receber alta, sua prisão seja substituída por monitoramento por tornozeleira eletrônica.



"Do exposto, entendo que, não obstante a gravidade do crime imputado à requerente, restam demonstrados os requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, notadamente a vulnerabilidade da condição de saúde da delatada Vitoria da Silva, motivo pelo qual determino que a requerente seja colocada em prisão domiciliar, entretanto, deverá ser submetida ao uso de tornozeleira eletrônica para monitoração e fiscalização do cumprimento da prisão", afirmou na decisão o juiz Ricardo Emídio de Aquino Nogueira.

