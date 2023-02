Turista suíço morre afogado na Praia do Futuro, em Fortaleza

A vítima tinha realizado um procedimento no coração há cerca de um mês. Agentes do Corpo de Bombeiros acreditam que um mal súbito possa ter causado o afogamento

Um homem natural da Suíça morreu afogado na manhã deste sábado, 11, na Praia do Futuro, em Fortaleza. A vítima, que tinha 81 anos, visitava o Ceará com a esposa, que não o acompanhou para o banho.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, testemunhas observaram que o turista não voltou do mar após uma forte onda ser vista. Ainda segundo a corporação, a vítima havia realizado um procedimento cirúrgico no coração há cerca de um mês.

Os bombeiros, ao retirarem o homem da água, constataram que o mesmo tinha sofrido uma parada cardíaca. Os profissionais que realizaram o atendimento acreditam que o suíço pode ter se afogado após o mal súbito.

Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi mandada ao local para que os procedimentos de reanimação pudessem ser realizados. Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu) chegou à praia cerca de uma hora depois, quando constaram a morte do turista.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a causa exata do óbito vai ser esclarecida pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

