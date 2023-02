4 pessoas ficam feridas em desabamento de laje em barraca na Sabiaguaba

Repórter do caderno de Cidades

Entre as vítimas, duas crianças de 5 anos, que tiveram ferimentos leves. Conforme Corpo de Bombeiros, o desabamento ocorreu por conta do peso de duas caixas d'água

A laje de uma barraca de praia localizada na avenida Cotelce desabou por volta das 10h15min deste sábado, 11, no bairro Sabiaguaba. Quatro pessoas ficaram feridas e três delas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Conforme o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram duas crianças de cinco anos, que tiveram ferimentos leves; uma mulher de 53 anos, também com escoriações leves; e um homem de 37 anos com ferimentos leves e fratura de fêmur.

Conforme a 1º tenente Hallys Freitas, do Corpo de Bombeiros, a laje desabou pelo peso de duas caixas d'água que suportava.



