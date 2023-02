SPS promove ação de conscientização em polos carnavalescos de Fortaleza

As Estações Móveis de Políticas sobre Drogas estarão na Praça do Ferreira e no Mercado dos Pinhões

Com a proximidade do período carnavalesco, é importante atentar-se aos riscos dos excessos. O Centro de Referência sobre Drogas (CRD), vinculado à Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), promove ação de conscientização sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas no Pré-Carnaval, nesta sexta-feira, 10.

Os serviços estarão disponíveis nas Estações Móveis de Políticas sobre Drogas da SPS em dois locais, na Praça do Ferreira, das 17 às 20 horas, e no Mercado dos Pinhões, das 18 às 21 horas. As equipes são formadas por enfermeira, psicóloga e assistente social.

A equipe distribuirá preservativos masculino e feminino, água, doces e informes, além de realizarem atendimento psicossocial e orientam sobre cuidados básicos com a saúde, prevenção e redução de danos nos foliões.

SERVIÇO

Estação Móvel da SPS em Polos Carnavalescos

PRAÇA DO FERREIRA

Endereço: Rua Floriano Peixoto (Centro)

Data: Sexta-feira, 10 de fevereiro,

Horário: Das 17 às 20 horas

MERCADO DOS PINHÕES (Praça Visconde de Pelotas)

Endereço: Praça Visconde de Pelotas, s/n (Centro)

Datas: Sexta-feira, 10 de fevereiro

Horário: Das 18 às 21 horas

