Pré-Carnaval 2023: Bloco infantil acontece neste domingo, 12

O último fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza está com programação diversificada ocorrendo em vários locais da Cidade e com festa para todas as idades. No já conhecido bloco infantil, o Sivozinha Folia realiza sua última apresentação carnavalesca do ano neste domingo, 12.

Marcado para começar às 8h30min, o bloco acontece na Casa José de Alencar, no bairro Cambeba, e terá atividades e brincadeiras feitas especialmente para animar as crianças até o meio-dia.

LEIA MAIS Pré-Carnaval 2023: Sandra de Sá faz show neste sábado, 11; veja programação completa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No comando da animação, as bandas Brincart, comandada pelo Tio Nathan, e Lelé da Cuca. As apresentações vão mesclar clássicos do Carnaval e canções infantis que vão garantir a festa para os pequenos foliões.

No domingo também haverá venda de lanches e produtos na Feirinha Folia. Os espaços da Casa de José de Alencar, como a Pinacoteca Floriano Teixeira e a área verde, estarão abertos para visitação do público.

O evento é gratuito e seguirá com arrecadação de leite em pó que serão direcionadas à Caravana Criança Feliz, do Grupo Cristão Mãos de Luz.

CONFIRA Fãs de RBD promovem festa de Carnaval em shopping de Fortaleza

Pré-Carnaval infantil Sivozinha Folia

Quando: domingo, 12, de 8h30min ao meio-dia

Onde: Casa de José de Alencar (avenida Washington Soares, 6055 - Cambeba)

Mais informações: no Instagram @clubedasivozinha e (85) 98867-9870

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags