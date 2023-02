Carnaval: saiba os cuidados com os olhos durante a folia

Veja as dicas para evitar problemas com produtos como espuma, glitter e confetes

Com a proximidade do Carnaval, entre os dias 17 e 25 de fevereiro, especialistas alertam sobre cuidados com os olhos para prevenir eventuais acidentes ou problemas com a saúde ocular durante a folia. Considerando que, durante as festas, produtos como espuma, glitter e confetes são frequentemente utilizados, é necessário estar atento à procedência antes de utilizá-los na área dos olhos.

A médica oftalmologista e vice-presidente da Sociedade Cearense de Oftalmologia, Hissa Tavares, explica que, se a pessoa estiver usando espuma, glitter ou outro produto e ele caiu no olho, a primeira coisa que deve ser feita é lavar a região.

“Não pode coçar o olho de maneira alguma, lavar o olho com água corrente, nada de detergente nem sabão, porque pode irritar mais. Lave com água corrente e tente abrir o olho. Se estiver sentindo incômodo, tiver ardendo, doendo ou com a visão embaçada, tem que procurar o oftalmologista”, afirma.

Já o oftalmologista e membro do corpo médico da Clínica de Olhos Massilon Vasconcelos, Ângelo Porto, pontua que, no caso de irritação causada por qualquer produto estranho que possa vir a cair na área dos olhos, a conduta mais adequada é procurar um serviço de atendimento médico oftalmológico. “Na impossibilidade disso, é fazer uso de água ou soro fisiológico para lavar abundantemente os olhos e tirar o máximo possível do produto”, diz Ângelo.

Cuidados com os olhos no Carnaval: veja a procedência do produto

Hissa Tavares destaca que, se for feito um teste de alergia, pode ocorrer de o consumidor não ter alergia nenhuma ou ainda ele pode desencadear alergia na segunda vez de uso. Ela alerta que alguns desses produtos não são para uso na área dos olhos.

“Nos olhos, você pode usar sombra, delineador e produtos de maquiagem que já são próprios para uso nos olhos, que é uma área mais sensível. Tem muito glitter e outras coisas de maquiagem que são próprias para uso em outras partes do corpo, como nos braços, nas pernas, nas bochechas. Mas não na região dos olhos”, menciona.

Segundo a oftalmologista, é importante procurar saber se esses produtos têm registro na Anvisa. “Às vezes, esses produtos são importados e podem não ser liberados comercialmente. Tem que ver todos esses detalhes, pois esses produtos não são testados para usar no rosto, especialmente na área dos olhos”, diz Hissa.

Cuidados com os olhos no mela-mela

Para o mela-mela, ambos os especialistas recomendam o uso do óculos de sol. “Se ela puder usar um óculos escuro, ajuda bastante. Se for usuário de lente de contato, o ideal é não usá-la e substituir por óculos de grau”, afirma a oftalmologista.

O especialista Ângelo Porto complementa que, no caso desses eventos, pode-se recomendar uso de óculos até como “mecanismo de proteção mecânica contra a penetração de corpos estranhos”. Mas ele enfatiza que deve-se ter cuidado também com traumas ou choques que possam vir a quebrar os óculos e os fragmentos penetrarem nos olhos.

Além disso, para quem vai à praia, Hissa recomenda usar sempre óculos escuros com proteção UVA e UVB, filtro solar e boné, para evitar que caia alguma coisa nos olhos, como areia, espuma ou confetes.

