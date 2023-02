Homem é preso por roubar tripulantes de uma embarcação ancorada em Fortaleza

Um homem foi preso nessa terça-feira, 7, suspeito de roubar tripulantes de uma embarcação que estava ancorada no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. A embarcação vinha do Panamá e estava indo para São Paulo.

O suspeito, identificado como Francisco Luciano Sales da Penha, 24, já tinha antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele e os materiais apreendidos foram levados à Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), onde foi autuado por roubo qualificado.

Os objetos roubados foram recuperados ainda na segunda-feira, 6. Foram recuperados quatro aparelhos celulares, dois tablets, duas pistolas de sinalização e dois sinalizadores.

A prisão foi realizado por uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com a Polícia Militar do Estado de Ceará (PM-CE)

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Turista: (85) 3101 4912



