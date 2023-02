Fortaleza teve em janeiro mês com menos homicídios desde setembro de 2019

No último mês de janeiro, 51 assassinatos foram registrados em Fortaleza, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Foi o mês com menos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na Capital desde setembro de 2019. Os CVLIs reúnem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Os números foram divulgados nesta terça-feira, 7. Os dados ainda indicam que Fortaleza teve redução de 22,7% no número de assassinatos em relação a janeiro de 2022, quando 66 CVLIs haviam sido registrados.

No comunicado de imprensa em que a SSPDS divulgou as estatísticas, o secretário da Segurança Pública Samuel Elânio creditou o resultado ao "trabalho integrado" realizado pelos órgãos de segurança nas principais Áreas Integradas de Segurança (AISs) da Capital. "Queremos replicar esse trabalho para a Região Metropolitana, Interior Norte e Sul do Estado", afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Mas isso é exatamente fruto do trabalho integrado do uso da inteligência, tanto da Secretaria, como das Polícias Civil e Militar, que estão presentes em territórios, onde identificamos a atuação de criminosos. Isso tem demonstrado que esse trabalho tem sido cirúrgico começando nas áreas mais difíceis e sendo expandido para as demais partes do Ceará", concluiu o secretário.

A SSPDS não divulgou dados de homicídios referentes às demais regiões do Estado.

Sobre o assunto Suspeitos de realizaram comércio de cigarros eletrônicos são presos pela Polícia Civil

90 kg de cocaína apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

Preso homem que seria responsável pelo "conselho de prazo" de facção criminosa

Tags