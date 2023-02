Clássico-rei: torcedores de Fortaleza e Ceará entram em confronto

A partida entre Fortaleza e Ceará pela primeira rodada do Campeonato Cearense 2023, na noite dessa terça-feira, 8, desencadeou diversos confrontos pela Cidade entre os torcedores dos dois times. Foram registradas confusões nos bairros Granja Portugal e Jardim das Oliveiras. A polícia Militar informou que nenhum confronto aconteceu ao redor do estádio.

O clássico-rei ocorreu no Estádio Presidente Vargas, localizado no bairro do Benfica, e teve um público limitado a 12 mil torcedores. O policiamento contou com apoio de agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver que alguns torcedores levando bombas caseiras, feitas com bolas de sinuca.

O POVO entrou em contato com a Polícia Militar para ter mais informações sobre os confrontos, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O texto será atualizado assim que a demanda for respondida.



