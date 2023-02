Obras na Sargento Hermínio: rua Coronel Mozart Gondim fica bloqueada por 15 dias

Com o andamento das obras de alargamento e urbanização na avenida Sargento Hermínio, no Presidente Kennedy, a rua Coronel Mozart Gondim foi bloqueada na última quinta-feira, 2, para a realização dos serviços do sistema de drenagem. O trecho segue interditado pelos próximos 15 dias.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), o condutor que trafegar no sentido Presidente Kennedy/Centro deve entrar à direita na rua Dr. Hélio Viana, à esquerda na rua Haroldo Torres, à esquerda na rua Eretides Martins e à direita para retornar à Av. Sargento Hermínio.

Já quem vem no sentido Centro/Presidente Kennedy não é afetado pela nova etapa de intervenções e deve seguir a orientação de desvio já existente.

A orientação é entrar à direita na rua Raquel Holanda, à esquerda na rua Raimundo Correia, à esquerda na rua Pompeu Cavalcante e à direita para retornar à av. Sargento Hermínio.

Urbanização na avenida Sargento Hermínio

Atualmente, as obras estão em andamento na região em duas frentes de serviços simultâneas. No trecho compreendido entre as ruas Padre Anchieta e Raquel Holanda, as equipes trabalham na remoção do asfalto, execução de sistema de drenagem e bocas de lobo.

Já no trecho localizado entre as ruas Raquel Holanda e Gilberto Câmara, estão sendo executados os serviços de base e sub-base da nova pavimentação, construção de meio-fio e das novas calçadas padronizadas.

A equipe trabalhando no local já entregou cerca de 1 km de piso intertravado em um lado da via, no sentido Centro/Presidente Kennedy; construção de novas calçadas e o remanejamento de postes de iluminação e finalização da galeria de drenagem.

As obras têm prazo de entrega para o segundo semestre deste ano e estão orçadas em R$ 25 milhões.

