Operação prende três homens com reincidência em crimes de violência doméstica

Uma operação de combate à violência doméstica nesta quinta-feira, 2, prendeu três homens suspeitos de descumprir medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de agressões em Fortaleza. As capturas ocorreram ainda nas primeiras horas do dia nos bairros Floresta e Grajna Lisboa. A Polícia Civil não divulgou os nomes dos alvos para preservar a identidade das vítimas.

A ofensiva, batizada de "Héstia", contou com o apoio do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis (DPGV) e da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Com foco na prevenção de todos os tipos de violência contra as mulheres na Capital, a operação mirou homens com histórico de reincidência na prática de crimes domésticos.

A delegada Eliana Soares, titular da DDM, explicou que o trabalho policial será contínuo e que novas fases da operação já estão sendo planejadas para os próximos dias. "Essa é só a primeira fase. Nesse primeiro momento focamos na captura de homens que violaram as medidas protetivas impostas a eles. Outras prisões devem ocorrer nos próximos dias”, adiantou a delegada. Nas etapas seguintes, a ofensiva também deve chegar a municípios do Interior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O nome da operação, Héstia, é homônimo de uma deusa da mitologia grega que simboliza o fogo doméstico. Na tradição religiosa do País europeu, ela é considerada a protetora do lar, da vida e das famílias.

O descumprimento de medidas protetivas é crime tipificado na Lei Maria da Penha, com pena de três meses a dois anos de detenção. Consignada pela Justiça, a medida funciona como uma espécie de salvaguarda às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, determinando o afastamento do agressor do local de convivência com a vítima. Não são raras as vezes, porém, que a ordem judicial é desrespeitada pelos alvos da proibição.

A PC-CE reforça que a população pode colaborar com o andamento das investigações por meio dos canais de diferentes canais de denúncias. Em Fortaleza, os casos de violência doméstica podem ser comunicados à DDM através do telefone 85 3108 2950. Também há unidades especializadas em Caucaia, Maracanaú, Pacatuba, Crato, Icó, Iguatu, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. Clique aqui para obter os contatos telefônicos.

As ocorrências também podem ser encaminhadas para a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), pelo Disque-Denúncia, com número 181, ou por intermédio do aplicativo WhatsApp, cujo contato é 85 3001 0181. Os denunciantes podem enviar mensagens de texto, áudio, vídeo e fotografias. O sigilo e anonimato são garantidos, conforme a SSPDS.

21 mulheres mortas em janeiro no Ceará

A operação desta quinta-feira ocorre após o Ceará encerrar janeiro com índices alarmantes de violência contra a mulher. Levantamento do O POVO aponta que nos 23 primeiros dias do mês passado, 21 mulheres foram assassinadas no Estado. O número pode ser ainda maior após a consolidação mensal das estatísticas pela SSPDS, cujos dados devem ser divulgados nos próximos dias. Mesmo sem o balanço final, as mortes deste ano já superam janeiro inteiro de 2022, quando 16 mulheres tiveram suas vidas ceifadas.

Diante da realidade preocupante, o governador Elmano de Freitas (PT) prometeu tratar com urgência e prioridade o enfrentamento à violência de gênero nos primeiros meses do novo Governo. "Nós não podemos mais aceitar isso e temos que tomar medidas", disse o chefe do Executivo em coletiva de imprensa durante a solenidade de transmissão de cargo do comandante-geral da Polícia Militar, realizada no dia 31 de janeiro.

Elmano ainda afirmou que iria se reunir com a secretária das Mulheres, Jade Romero, e com o secretário da Segurança Pública, Samuel Elânio, para discutir ações emergenciais a fim de que os indicadores de violência sejam reduzidos.

Sobre o assunto Prazo final para solicitação da carteira estudantil 2022 vai até esta quarta-feira, 28

Fortaleza: Marcha Pela Vida contra o Aborto retorna em formato presencial

Acervo Mucuripe e as andanças de Diego de Paula | Fortaleza Revela

Mariana Marques, feira Auê e economia criativa | Fortaleza Revela

Tags