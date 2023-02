34 pássaros silvestres em cativeiro resgatados em Fortaleza

Na última quinta-feira, 2 de fevereiro, 34 pássaros silvestres em cativeiro foram resgatados pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), em Fortaleza. Aves foram localizadas em um terreno no bairro Quintino Cunha e colocadas sob cuidado do Instituto Pró-Silvestre.

Após receber a denúncia de uma criação ilegal de animais silvestres, a Polícia Civil foi ao local, onde foram encontradas aves silvestres de 14 espécies diferentes, uma delas não identificada. Segundo a PC-CE, os animais não tinham documento de identificação (anilha) e alguns apresentavam ferimentos.

Os pássaros foram apreendidos e entregues ao Instituto Pró-Silvestre e o proprietário foi notificado. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Jovem é morto no José Walter após realizar compra de moto em site

Professores de Fortaleza voltam a realizar atos após manterem paralisação

PF apreende 15 mil cédulas falsas em 2022; valor passa de R$ 1 milhão

Capela do antigo Colégio Marista é aberta à visitação permanente

Obras na Sargento Hermínio: rua Coronel Mozart Gondim fica bloqueada por 15 dias

Tags