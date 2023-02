PF apreende 15 mil cédulas falsas em 2022; valor passa de R$ 1 milhão

Um suspeito de cometer crime de moeda falsa foi alvo de um mandado de busca e apreensão, cumprido pela Polícia Federal nesta sexta-feira, 3, no bairro Paupina, Fortaleza. A ação acontece na esteira de investigação iniciada pela corporação em janeiro de 2022, ano em que quase 15 mil cédulas falsas foram apreendidas pela PF. Valor ultrapassa R$ 1 milhão.

Na época, a corporação, em conjunto com os Correios, colheu cédulas falsas em uma encomenda postal. O material teria como destino final a capital cearense, gerando a realização de diligências por parte dos agentes.

Um levantamento da PF, obtido pelo O POVO, aponta que, de janeiro a agosto do ano passado, 14.750 cédulas falsas foram apreendidas por meio de 73 procedimentos realizados pela corporação. O valor do montante capturado é de R$ 1.378.030,00. Nos 12 meses de 2021, após 69 diligências, a PF recolheu 2.948 cédulas, que totalizavam R$ 178.485,00.



No local onde o suspeito estava instalado, os agentes apreenderam um aparelho celular pertencente ao investigado. De acordo com o Código Penal, a pena para o crime de moeda falsa pode variar de 3 a 12 anos de reclusão, além do pagamento de multa.



Apenas em 2023, a PF realizou 3 mandados de busca e apreensão, ligados ao crime de moeda falsa. Também foram realizadas 4 prisões em flagrante.



