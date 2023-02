Jovem é morto no José Walter após realizar compra de moto em site

Repórter do caderno de Cidades

Igor Lucas da Silva chegou a pagar R$ 5 mil via Pix pelo veículo, mas, quando iria recebê-lo, foi morto a facadas. Três suspeitos foram presos pelo crime

Um jovem foi assassinado após tentar realizar a compra de uma moto que havia encontrado em um site de vendas. O corpo de Igor Lucas da Silva foi encontrado na madrugada desta sexta-feira, 3. Três pessoas foram presas pelo crime. Conforme a Polícia Civil, eles receberam R$ 5 mil via Pix pela moto e, na hora em que a entrega seria realizada, assassinaram a vítima.

O crime foi registrado no loteamento Parque Montenegro II, localizado no bairro José Walter. Conforme o auto de prisão em flagrante (APF), Igor Lucas foi morto com um golpe na cabeça e golpes de faca. A família da vítima chegou a divulgar publicações em redes sociais pedindo informações sobre o desaparecimento de Igor Lucas.

Marcelo Lima de Sousa, de 23 anos, e Deliane Andrade de Almeida, de 28 anos, são apontados como os executores do crime. Eles ainda teriam contratado Francisco José Silva de Lima para ocultar o corpo da vítima.

O trio foi autuado pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (mediante dissimulação e por motivo torpe), associação criminosa e ocultação de cadáver. Submetidos à audiência de custódia nesta sexta-feira, 3, eles tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva.

