Morre "Milagre", cão que teve patas decepadas a foice em Fortaleza

Apesar do tratamento, o cãozinho não resistiu aos ferimentos

O cachorro “Milagre”, resgatado após ter as patas traseiras decepadas a foice, morreu no sábado, 28, em Fortaleza. O animal havia sido socorrido pela associação Anjos da Proteção Animal (APA) e apesar do tratamento, o cãozinho não resistiu aos ferimentos.

"Ele ficou no balão de oxigênio, mas não resistiu à parada cardiorrespiratória. Ainda não consigo processar a partida dele. Estou devastada, e o meu sentimento é de revolta, irei buscar justiça. Nós mandamos cremar o corpinho dele e iremos receber nesta terça-feira", contou Stefanie Rodrigues, da Associação Anjos da Proteção Animal (APA).

O caso chamou atenção devido a crueldade em que o animal foi submetido. Milagre foi encontrado na última quarta-feira, 25, dormindo em uma caixa d’água, em um terreno próximo a uma escola no Conjunto Esperança.

Durante o resgate e os primeiros atendimentos, Milagre foi levado a uma clínica de atendimento 24 horas, onde recebeu antibióticos e teve larvas retiradas das feridas resultantes do corte dos membros. Ele também passou por cirurgia para a amputação completa das patas, recebeu transfusão de sangue e tomou banho.

Cão tem patas decepadas a foice em Fortaleza

No ano passado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) registrou 892 ocorrências de maus-tratos a animais em todo o Estado, segundo levantamento da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS).

Denúncias de maus-tratos a animais como a de Milagre, cão que teve as patas decepadas a foice em Fortaleza, podem ser realizadas pelo número (85) 3247 2637, whatsapp (85) 3101 0181 ou pelo email [email protected] Boletins de Ocorrência podem ser realizados em qualquer delegacia distrital ou pela Delegacia Eletrônica da PC-CE (Deletron).

