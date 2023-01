"Milagre", cão que teve patas decepadas a foice, continua em estado grave

Um cachorro que teve as duas patas traseiras decepadas a foice foi encontrado na última quarta-feira, 25 de janeiro, em um terreno próximo a uma escola no Conjunto Esperança, em Fortaleza. "Milagre", como passou a ser chamado, foi resgatado e está sob cuidados veterinários, mas ainda está em estado grave.

Milagre foi encontrado dormindo em uma caixa d’água por trabalhadores circenses, no local onde seria montado o Circo do Palito, no Conjunto Esperança. Segundo avaliação veterinária, o animal teve as pernas traseiras cortadas a foice e foi abandonado durante o último fim de semana.

Ele foi resgatado pela instituição Anjos da Proteção Animal (Appa) e levado a uma clínica de atendimento 24 horas, onde recebeu antibióticos e teve larvas retiradas das feridas resultantes do corte dos membros.

Milagre também passou por cirurgia para a amputação completa das patas, recebeu transfusão de sangue e tomou banho.

“O estado dele ainda é considerado grave, porque ele está com as plaquetas muito baixas, bem abaixo do normal”, informa a a tutora, Stefanie Rodrigues, presidente da Appa. Ele também foi diagnosticado com babesiose canina, ou doença do carrapato, e passou por sondagem uretral devido a uma inflamação na região.

Segundo o veterinário Alyson Mykael, apesar de o quadro atual de Milagre ser grave, “ele vem sutilmente respondendo às terapias instituídas e cada avanço, cada passo, é comemorado. Hoje ele já tomou água sozinho e aceitou a alimentação de forma guiada".

O Boletim de Ocorrência do caso deve ser realizado pela equipe do deputado federal Célio Studart, do PSD, que compareceu à Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) nessa quinta-feira, 25, e enviou um ofício para apuração do caso e identificação do autor do crime.

No ano passado, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) registrou 892 ocorrências de maus-tratos a animais em todo o Estado, segundo levantamento da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS).

Denúncias de maus-tratos a animais como a de Milagre, cão que teve as patas decepadas a foice em Fortaleza, podem ser realizadas pelo número (85) 3247 2637, whatsapp (85) 3101 0181 ou pelo email [email protected] Boletins de Ocorrência podem ser realizados em qualquer delegacia distrital ou pela Delegacia Eletrônica da PC-CE (Deletron).

