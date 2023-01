Suspeito de chefiar organização criminosa em Maracanaú é preso em Fortaleza

Uma ação conjunta da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) com a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) resultou na prisão de um investigado por liderar uma organização criminosa nesta quinta-feira, 26.

O suspeito, que foi preso no bairro Parquelândia, localizado na cidade de Fortaleza, possui antecedentes por dois homicídios, roubo e tráfico de drogas, além de organização criminosa. De acordo com informações da SSPDS-CE, o detido não apresentou sinais de resistência ao ser abordado pelos agentes policiais.

Um mandato de prisão preventiva já tinha sido expedido pelo Poder Judiciário pelos dois homicídios supostamente realizados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O suspeito, segundo a PC-CE e o Coin, é tido como comandante de uma organização criminosa atuante em Maracanaú.



Sobre o assunto Homem é preso e adolescente apreendido por posse de armas, drogas e munições em Cascavel

Homem suspeito de integrar organização criminosa é preso em Fortaleza

Tags