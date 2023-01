HGF tem queda de 30% nas doações de leite humano

Somente 50 litros de leite humano foram recolhidos mensalmente entre novembro de 2022 até janeiro de 2023 no Banco de Leite Humano (BLH) do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) da unidade hospitalar carece de pelo menos 70 litros por mês.

O leite pasteurizado, capaz de permitir o consumo seguro do alimento, traduz na diminuição do seu volume. Para tanto, a nutricionista e responsável técnica do BLH do HGF, Natália Patrício, conta que, diante do cenário atual, é preciso “aportar menos leite aos bebês que estão dentro da Utin”.

De acordo com a profissional, a falta de leite ocorre de forma corriqueira, “principalmente nos inícios e fins de ano”. “Nesta época, as mães estão viajando, celebrando datas comemorativas, ou até mesmo com a rotina corrida, o que leva ao esquecimento das doações”, detalha.

Outro problema é a baixa quantidade de frascos, o que contribuiu para redução dos números de leite estocado. O ideal é conceder um frasco de vidro, com tampa de plástico bem vedada, esterilizado, e em boas condições de higiene sanitária. Comumente, frascos de café solúvel são aceitos. Os frascos são usados por doadoras domiciliares.

Nutricionista afirma que leite humano é guardado em frascos de vidro esterelizados (Foto: FÁBIO LIMA)



A coordenadora do BLH do HGF, Lúcia Virgínia Aragão de Carvalho, reitera o papel fundamental do espaço no Ceará. “O HGF é o maior hospital público do Estado, com média de 250 partos por mês”, aponta. “Recebemos recém-nascidos prematuros em estado grave na nossa UTI Neonatal por sermos referência em parto de alto risco”, completa.

Ela explica que a equipe que trabalha junto das mães e bebês é multifuncional, fornecendo orientações sobre amamentação. "Elas [mães] vão aprendendo a melhor forma de amamentar, melhor posição para botar o bebê, como é a pegada correta. Prestamos suporte a problemas emocionais. Tratamos doenças — principalmente na mama — que, eventualmente, podem surgir ou se agravar neste período. É um ato de civilização destas mulheres, para que, futuramente, elas doem o excedente de leite”, detalha.

Deisiane Braga de Oliveira Saraiva, 31, se direcionou ao HGF nessa quinta-feira, 26, para realizar uma consulta junto do filho José Enrico, de um ano. Ela sabia da necessidade de doações de leite por conta de um aviso emitido pelo hospital, via Instagram, mas “não tinha ciência se poderia ajudar por conta da idade do neném”.

“Foi muito gratificante, eu, como mãe, poder ajudar de alguma forma", descreveu, momentos após ter aceitado o convite e efetuar a doação.

"Se todas as mães pudessem tirar um tempo para fazer a doação do seu leite, ajudar outras criancinhas que estão aqui. É super importante alimentar os bebês com o leite materno, principalmente nesta idade, pois possui inúmeras vitaminas”, concluiu.



Mãe de primeira viagem faz doação para Banco de Leite Humano do HGF (Foto: FÁBIO LIMA)



